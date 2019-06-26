«На принципах равноправия и взаимного уважения»: в Кремле сообщили о деталях встречи Путина и Трампа на саммите G20

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в первый день саммита G20 в японской Осаке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается, что беседа лидеров продлится около часа. Всего в графике Путина запланировано порядка десяти встреч с лидерами крупнейших стран мира, в том числе с британским премьером Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По окончании G20 начнётся официальный визит российского лидера в Японию, в ходе которого стороны планируют подписать новые коммерческие соглашения.

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоится 28 июня в ходе саммита G20 в японском городе Осака. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин и Трамп встретятся 28 июня после первого заседания саммита G20.

«После завершения этого рабочего завтрака у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом», — цитирует Ушакова РИА Новости. По его словам, на общение двух лидеров отводится около часа, но продолжительность беседы будет зависеть от самих Путина и Трампа.

«Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона», — уточнил Ушаков.

Он отметил, что российский лидер намерен выступить на втором заседании саммита, поэтому сильно задержаться на встрече с Трампом он не сможет.

Помощник российского президента добавил, что встреча пройдёт при участии делегаций с каждой стороны, в состав которых войдут по четыре-пять представителей. Ушаков не уточнил, кто именно включён в эти списки.

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Путин и Трамп намерены обсудить в ходе встречи общее состояние двусторонних дел и многочисленные мировые конфликты, в частности ситуацию в Сирии, Афганистане, на Украине, в Венесуэле и Иране.

Ранее в Белом доме заявили, что лидеры двух стран будут обсуждать вопросы региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток.

«Российская сторона последовательно выступает за выстраивание российско-американских отношений в деловом и конструктивном ключе. Россия и США могут наладить эффективную совместную работу — на принципах равноправия и взаимного уважения. Дональд Трамп также неоднократно заявлял о стремлении наладить нормальный диалог с Россией», — сказал Ушаков.

Он также напомнил, что Путин и Трамп общались 1 декабря 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе и 11 ноября того же года на мероприятиях в Париже, а 16 июля 2018 года состоялся саммит лидеров России и США в Хельсинки. Кроме того, за два года Путин и Трамп также провели десять телефонных разговоров.

Встречи с мировыми лидерами

По словам Ушакова, у Путина запланировано около десяти встреч с мировыми лидерами в рамках G20.

Отмечается, что Путин примет участие во встречах с лидерами Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в рамках форматов БРИКС и РИК.

Кроме того, российский лидер проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их беседа должна состояться поздно вечером 28 июня. Встречу подтвердила французская сторона.

«Мы подтверждаем, что президент республики проведёт двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение Елисейского дворца.

Российская сторона уточнила, что Путин и Макрон могут обсудить минский процесс по Украине с учётом действий нового руководства этой страны, а также ситуацию вокруг СВПД и Сирию.

Reuters

© Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin

Также Путин намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая вскоре покинет свой пост. В канцелярии Мэй подтвердили, что встреча состоится.

По информации Reuters, Мэй заявит Путину, что Лондон готов к иным отношениям с РФ при условии, что Россия изменит своё поведение.

«Позиция премьер-министра по Солсбери и в целом модели злонамеренного поведения России хорошо известна. Как она и отмечала, мы по-прежнему открыты для изменений в наших отношениях, но они возможны, только если Россия откажется от деятельности, направленной на подрыв международных договоров и нашей коллективной безопасности», — сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Путин также запланировал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помощник российского президента не исключил, что лидеры обсудят поставки в Анкару российских систем ПВО С-400.

«Поставки состоятся в июле. Если лидеры сочтут необходимым этот вопрос затронуть, то они его обсудят. Хотя там примерно картина ясная — как нам, так и туркам», — уточнил Ушаков.

Помимо этого, Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта. Другими темами беседы будут ситуация вокруг Ирана и международное содействие мирному процессу в Сирии.

Кроме этих мероприятий в графике Путина значится встреча с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которой планируется обсудить возобновление авиасообщения между двумя странами. Российский лидер также проведёт переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, в ходе которой они обсудят вопросы энергетики.

Официальный визит Путина в Японию

Кроме того, позднее Путин встретится с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, причём эти переговоры пройдут уже после окончания саммита G20 и станут частью официального визита российского лидера в Японию.

В программу встречи лидеров входит подписание ряда документов. Как уточнил помощник Путина, в их числе будут «очень интересные коммерческие соглашения».

«Они (документы. — RT) сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения», — сказал Ушаков.

Он добавил, что на российско-японской встрече в Осаке также будут присутствовать глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Перед стартом саммита в Осаке Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.