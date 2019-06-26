В Кремле назвали возможные темы встречи Путина и Макрона

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи на полях саммита G20 в Японии могут обсудить ситуацию на Украине, Иран и Сирию. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
В Кремле назвали возможные темы встречи Путина и Макрона
  • Reuters

По его словам, переговоры пройдут 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке.

Ушаков напомнил, что Россия и Франция оказывают содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. По его словам, общепризнанной основой урегулирования является минский комплекс мер.

«Как представляется, обсуждение перспектив его дальнейшего выполнения пройдёт с учётом действий нового руководства Украины. Ожидается, что отдельное внимание президенты уделят ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы», — отметил помощник президента России.

Ранее стало известно, что Путин проведёт на саммите G20 около десяти отдельных встреч, в том числе переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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