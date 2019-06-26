Путин проведёт на саммите G20 около десяти отдельных встреч

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Президент России Владимир Путин проведёт около десяти отдельных встреч с лидерами крупнейших стран мира в ходе саммита G20, который пройдёт 28—29 июня в японской Осаке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
Путин проведёт на саммите G20 около десяти отдельных встреч
  • РИА Новости

Отмечается, что Путин поучаствует во встречах с лидерами Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в рамках форматов БРИКС и РИК.

Также он проведёт встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 

Кроме того, состоятся встречи российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Великобритании Терезой Мэй и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Будут ещё встречи на ногах с различными представителями, в том числе встречи в ходе торжественного приёма, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить», — заявил Ушаков.

Также он сообщил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирована на 28 июня после первого заседания саммита G20 в Осаке.

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