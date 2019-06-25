Эрдоган и Трамп обсудят в Японии С-400
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что лидеры двух стран также детально обсудят отношения Турции и США.
Ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара купила российские С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.