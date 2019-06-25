Эрдоган и Трамп обсудят в Японии С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что лидеры двух стран также детально обсудят отношения Турции и США.

Ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара купила российские С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.