Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за С-400
- Reuters
Об этом сказал помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.
«Госсекретарь Помпео рассматривает в полном объёме и глубине, что может быть применено в качестве санкций к Турции в ответ на покупку С-400», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в США заявили о готовности обсудить с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от сделки с Москвой по закупке комплексов С-400.
По мнению Вашингтона, С-400 являются платформой сбора разведывательной информации.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.