Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за С-400

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Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за С-400
  • Reuters

Об этом сказал помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Госсекретарь Помпео рассматривает в полном объёме и глубине, что может быть применено в качестве санкций к Турции в ответ на покупку С-400», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в США заявили о готовности обсудить с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от сделки с Москвой по закупке комплексов С-400.

По мнению Вашингтона, С-400 являются платформой сбора разведывательной информации.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.

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