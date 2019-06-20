Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за С-400

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

Об этом сказал помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Госсекретарь Помпео рассматривает в полном объёме и глубине, что может быть применено в качестве санкций к Турции в ответ на покупку С-400», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в США заявили о готовности обсудить с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от сделки с Москвой по закупке комплексов С-400.

По мнению Вашингтона, С-400 являются платформой сбора разведывательной информации.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.