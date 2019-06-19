США готовы обсуждать компенсацию последствий отказа Турции от С-400

Соединённые Штаты готовы обсудить с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от сделки с Москвой по закупке комплексов С-400. По мнению Вашингтона, С-400 являются платформой сбора разведывательной информации.

«Планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжёлые последствия для отношений США с Турцией. Соединённые Штаты очень хотят избежать таких шагов. Однако для этого требуется готовность Турции значимым образом вести диалог относительно отказа от закупки С-400. США готовы обсуждать, как минимизировать любые последствия, которыми может обернуться такой отказ», — рассказала ТАСС представитель администрации США.

По её словам, С-400 — это российская «платформа сбора разведывательной информации».

При этом представитель администрации добавила, что ответные меры в случае получения Турцией российских комплексов «окажутся болезненными и дорогостоящими для США».

Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций в отношении ряда стран из-за С-400.