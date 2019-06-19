Bloomberg: США могут уже в июле ввести санкции против Турции

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Bloomberg: США могут уже в июле ввести санкции против Турции
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что речь идёт о трёх новых пакетах санкций против турецкой стороны. Как указали агентству собеседники, самые серьёзные ограничения, обсуждаемые чиновниками в Совете национальной безопасности США, Госдепартаменте и Министерстве финансов США, «нанесут ущерб и без того переживающей трудные времена экономике Турции».

По имеющимся данным, в настоящий момент наибольшую поддержку получает идея введения против нескольких компаний в оборонном секторе Турции санкций, предусмотренных законом CAATSA, которыми облагаются стороны, ведущие бизнес с Россией.

Подобные ограничения, как предполагается, должны отдалить турецкие компании от финансовой системы США, что сделает практически невозможной для них покупку американской продукции или продажу своей продукции на территории Соединённых Штатов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «в скором времени» получит российские ЗРК С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения американских санкций в отношении ряда стран из-за российских ЗРК.

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