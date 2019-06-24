Глава МИД Турции сообщил о покупке С-400, несмотря на угрозы США 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара купила российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

«Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям. Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем», — приводит NTV слова главы МИД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

По мнению Вашингтона, С-400 являются платформой сбора разведывательной информации.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.