Глава МИД Турции сообщил о покупке С-400, несмотря на угрозы США 

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара купила российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
Глава МИД Турции сообщил о покупке С-400, несмотря на угрозы США 
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«Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям. Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем», — приводит NTV слова главы МИД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

По мнению Вашингтона, С-400 являются платформой сбора разведывательной информации.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.

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