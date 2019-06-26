Путин обсудил с членами Совбеза предстоящий саммит G20 в Осаке

Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — цитирует Пескова РИА Новости.

Саммит G20 пройдёт 28—29 июня в японском Осаке.

Ранее стало известно, что Путин проведёт на саммите G20 около десяти отдельных встреч, в том числе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, британским премьер-министром Терезой Мэй, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа запланирована на 28 июня, после первого заседания саммита G20 в Осаке.