Абэ: страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан

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Страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан к 2050 году, заявил на пресс-конференции по итогам саммита японский премьер Абэ Синдзо.
Абэ: страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан
  • AFP
  • © JOSEPH EID

«Нужно соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл. Мы будем стремиться до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами», — цитирует его ТАСС.

По словам Абэ, у лидеров G20 были сильные расхождения мнений в вопросах климата.

Ранее сообщалось, что министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.

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