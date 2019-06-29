Абэ: страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан

Страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан к 2050 году, заявил на пресс-конференции по итогам саммита японский премьер Абэ Синдзо.

«Нужно соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл. Мы будем стремиться до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами», — цитирует его ТАСС.

По словам Абэ, у лидеров G20 были сильные расхождения мнений в вопросах климата.

Ранее сообщалось, что министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.