Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.

Как отмечается, внесённое предложение станет первой в мире основой для сокращения загрязнений океана пластиком. Ожидается, что соответствующая тема будет поднята в итоговом заявлении саммита G20.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны запретит использование одноразовых пластиковых предметов, в том числе это может коснуться пакетов, трубочек для питья и пластмассовых столовых приборов.