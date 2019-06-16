Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
Как отмечается, внесённое предложение станет первой в мире основой для сокращения загрязнений океана пластиком. Ожидается, что соответствующая тема будет поднята в итоговом заявлении саммита G20.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны запретит использование одноразовых пластиковых предметов, в том числе это может коснуться пакетов, трубочек для питья и пластмассовых столовых приборов.