Трюдо намерен запретить одноразовую пластиковую посуду в Канаде

Короткая ссылка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны запретит использование одноразовых пластиковых предметов, в том числе это может коснуться пакетов, трубочек для питья и пластмассовых столовых приборов.
Трюдо намерен запретить одноразовую пластиковую посуду в Канаде
  • Reuters

Об этом сообщает CBC.

«Это решение должно охватить всю Канаду, федеральное правительство продвигается вперёд на основе научно обоснованного подхода к установлению того, какие вредные одноразовые пластмассовые предметы будут устраняться с 2021 года», — сказал Трюдо.

Отмечается, что точный список запрещённых пластиковых предметов ещё не готов, однако, по данным источника, под запрет могут попасть трубочки для питья, палочки для перемешивания напитков, тарелки, палочки для воздушных шариков.

Коробочки для фастфуда и стаканчики, сделанные из пенополистирола, также могут попасть под запрет, передаёт телеканал.

Ранее в Госдуме заявили, что России с 2025 года необходимо полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов.

Также депутат, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал Nation News решение ЕС запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить