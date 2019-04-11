В России предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов

В России с 2025 года необходимо полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Как передаёт РИА Новости, депутат направил соответствующее письмо заместителю председателя правительства Алексею Гордееву.

«Считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убеждён, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», — пишет депутат.

По его словам, общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

«Вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретают с каждым днём всё более актуальный характер. Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов, которые наносят огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения», — указал Власов.

Он подчеркнул, что во многих странах подобный запрет уже действует.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал Nation News решение ЕС запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.