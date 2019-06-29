Трамп подтвердил отказ от новых пошлин в отношении Китая

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Американский президент Дональд Трамп по итогам саммита G20 в Осаке подтвердил, что Вашингтон решил пока не вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров и готов продолжить торговые переговоры.
Трамп подтвердил отказ от новых пошлин в отношении Китая
  • Reuters

«Мы будем продолжать переговоры, и я пообещал, что пока мы не будем снимать пошлины в отношении Китая и не будем вводить дополнительные пошлины на товары стоимостью $350 млрд, в отношении которых можно ввести пошлины», — цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США также заявил о готовности продолжить обсуждение с китайской стороной о заключении сделки. 

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона отказалась от новых пошлин для Китая.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Трампом отметил, что «диалог — лучше конфронтации».
 

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