Трамп подтвердил отказ от новых пошлин в отношении Китая

Американский президент Дональд Трамп по итогам саммита G20 в Осаке подтвердил, что Вашингтон решил пока не вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров и готов продолжить торговые переговоры.

«Мы будем продолжать переговоры, и я пообещал, что пока мы не будем снимать пошлины в отношении Китая и не будем вводить дополнительные пошлины на товары стоимостью $350 млрд, в отношении которых можно ввести пошлины», — цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США также заявил о готовности продолжить обсуждение с китайской стороной о заключении сделки.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона отказалась от новых пошлин для Китая.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Трампом отметил, что «диалог — лучше конфронтации».

