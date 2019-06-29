Трамп считает, что США и КНР могут с лёгкостью урегулировать торговые споры

Соединённые Штаты и Китай могут «очень легко» договориться и урегулировать споры в сфере торговли. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Трамп также указал на желание урегулировать споры с Китаем в сфере торговли.

«Это войдёт в историю, если мы сможем заключить справедливую (торговую. — RT) сделку», — сказал американский лидер.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Трампом заявил, что «диалог лучше конфронтации».

Ранее в МИД Китая отметили, что Пекин не хочет торговой войны, но и не боится её.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.