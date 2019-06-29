Трамп считает, что США и КНР могут с лёгкостью урегулировать торговые споры
Трамп также указал на желание урегулировать споры с Китаем в сфере торговли.
«Это войдёт в историю, если мы сможем заключить справедливую (торговую. — RT) сделку», — сказал американский лидер.
В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Трампом заявил, что «диалог лучше конфронтации».
Ранее в МИД Китая отметили, что Пекин не хочет торговой войны, но и не боится её.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.