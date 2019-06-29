Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита G20 в Осаке достигли договорённости возобновить торговые переговоры между двумя странами.

Об этом сообщает People's Daily China.

Кроме того, как сообщает AFP, Трамп заявил, что провёл отличную встречу с председателем КНР на полях саммита G20 в Осаке.

Ранее президент США и председатель КНР провели встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. В ходе беседы американский лидер отметил, что Соединённые Штаты и Китай могут «очень легко» договориться и урегулировать споры в сфере торговли.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Трампом заявил, что «диалог лучше конфронтации».

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.

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