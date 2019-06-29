СМИ: США отказались от введения новых пошлин для Китая

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Соединённые Штаты отказались от введения новых пошлин для китайских товаров по итогам переговоров лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Об этом сообщает People's Daily China.
СМИ: США отказались от введения новых пошлин для Китая
  • Reuters
  • © Brian Snyder

«Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Трамп во время встречи в рамках саммита G20 договорились возобновить торговые переговоры.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.

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