СМИ: США отказались от введения новых пошлин для Китая
- Reuters
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«Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Трамп во время встречи в рамках саммита G20 договорились возобновить торговые переговоры.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.