Путин дал Трампу разъяснения по ситуации с украинскими моряками

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков.

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РИА Новости

«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — приводит РИА Новости слова Пескова. Он отметил, что Москва констатирует «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве». Ранее Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.