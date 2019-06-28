Путин дал Трампу разъяснения по ситуации с украинскими моряками
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он отметил, что Москва констатирует «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве».
Ранее Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.