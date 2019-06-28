Путин пригласил Макрона на День Победы в 2020 году

Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Также Путин поблагодарил Макрона за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.

В ходе встречи на саммите G20 Макрон поприветствовал Путина, по-русски сказав ему «привет». Два лидера общались друг с другом на «ты».

«Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь, хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы во Второй мировой войне», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.