Путин пригласил Макрона на День Победы в 2020 году
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- РИА Новости
В ходе встречи на саммите G20 Макрон поприветствовал Путина, по-русски сказав ему «привет». Два лидера общались друг с другом на «ты».
«Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь, хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы во Второй мировой войне», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.