Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году

Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», — заявил Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, американский лидер отреагировал «очень позитивно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о годовщине победы в Великой Отечественной войне, заявил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата. По его словам, этот год станет «действительно особенным».