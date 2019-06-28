Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году

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Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году
  • Reuters

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», — заявил Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, американский лидер отреагировал «очень позитивно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о годовщине победы в Великой Отечественной войне, заявил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата. По его словам, этот год станет «действительно особенным».

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