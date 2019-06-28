Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году
- Reuters
«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», — заявил Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, американский лидер отреагировал «очень позитивно».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о годовщине победы в Великой Отечественной войне, заявил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата. По его словам, этот год станет «действительно особенным».