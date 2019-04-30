В Кремле объяснили, почему не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие приглашений иностранным лидерам на торжества, посвящённые годовщине победы в Великой Отечественной войне, не является уникальной ситуацией.
В Кремле объяснили, почему не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата.

По его словам, этот год станет «действительно особенным».

29 апреля в центре Москвы прошла первая ночная репетиция парада

В ней приняли участие 35 парадных расчётов и более 130 единиц техники. 

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