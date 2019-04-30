В Кремле объяснили, почему не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие приглашений иностранным лидерам на торжества, посвящённые годовщине победы в Великой Отечественной войне, не является уникальной ситуацией.

«Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата.

По его словам, этот год станет «действительно особенным».

29 апреля в центре Москвы прошла первая ночная репетиция парада.

В ней приняли участие 35 парадных расчётов и более 130 единиц техники.