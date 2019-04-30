В Кремле объяснили, почему не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая
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- РИА Новости
«Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — сказал он журналистам.
Песков отметил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата.
По его словам, этот год станет «действительно особенным».
29 апреля в центре Москвы прошла первая ночная репетиция парада.
В ней приняли участие 35 парадных расчётов и более 130 единиц техники.