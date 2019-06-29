Трамп рассказал о нечестном отношении США к Турции в ситуации с С-400

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что Вашингтон нечестно повёл себя по отношению к Турции в ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Трамп рассказал о нечестном отношении США к Турции в ситуации с С-400
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Трамп напомнил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но прошлая администрация США отказала ему в этом.

«Он хотел купить ракеты Patriot, но окружение президента (Барака. — RT) Обамы сказало нет... Он не мог их купить, но они были необходимы ему для обороны. Тогда он обратился к России», — сказал американский лидер.

При этом, как отметил Трамп, после покупки Анкарой российских систем США выразили своё недовольство и призвали Эрдогана отказаться от сделки.

«Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО», — подчеркнул он.

По словам Трампа, такая политика по отношению Турции была нечестной.

«Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно», — признал президент США.

Ранее Трамп заявил, что ситуация с покупкой Турцией С-400 остаётся «сложной».

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