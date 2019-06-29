Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с покупкой Анкарой зенитно-ракетных систем С-400.

Американский лидер отметил, что ситуация с закупками С-400 Турцией «сложная».

«Это сложная ситуация... Это, безусловно, проблема», — цитирует его РИА Новости.

Также в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп заявил, что может в будущем посетить Турцию. По его словам, дата поездки ещё не определена.

Кроме того, он отметил, что Соединённые Штаты рассматривают различные варианты решения проблемы оборонных поставок Турции.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.