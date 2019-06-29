Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе... Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первые зенитно-ракетные системы С-400 будут поставлены турецкой стороне в июле этого года.
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.