Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

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В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Турции нет каких-либо отсрочек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе... Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первые зенитно-ракетные системы С-400 будут поставлены турецкой стороне в июле этого года.

20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.

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