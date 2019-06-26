Россия поставит Турции первые С-400 в июле

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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года.
Россия поставит Турции первые С-400 в июле
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«Мы в июле осуществляем в рамках наших планов первую поставку», — приводит РИА Новости слова Михеева.

Он отметил, что контракт на поставку С-400 Турции будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления комплексов. 

По словам Михеева, в настоящее время дорабатывается логистическая составляющая.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

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