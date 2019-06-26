Россия поставит Турции первые С-400 в июле

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года.

«Мы в июле осуществляем в рамках наших планов первую поставку», — приводит РИА Новости слова Михеева.

Он отметил, что контракт на поставку С-400 Турции будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления комплексов.

По словам Михеева, в настоящее время дорабатывается логистическая составляющая.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.