Эрдоган: Турция по-прежнему ожидает поставок F-35 из США
- Reuters
«Мы по-прежнему ожидаем поставки этих самолётов, наш план по оплате выполняется», — цитирует РИА Новости турецкого лидера.
Кроме того, по итогам встречи с главой США Дональдом Трампом Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не введёт санкции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
«В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдёт», — приводит Интерфакс слова президента Турции.
Ранее сенат США принял законопроект оборонного бюджета на 2020 год, который запрещает передачу Анкаре F-35.