Сенат принял запрещающий передачу Турции F-35 законопроект

В проекте оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2020 год содержится запрет на передачу Турции истребителей F-35.

Текст проекта опубликован на сайте сената.

«Ограничение на передачу самолётов F-35», — говорится в тексте.

Как сообщает РИА Новости, проект поддержали 86 сенаторов, восемь проголосовали против.

После этого сенаторам и членам палаты представителей, где есть свой вариант бюджета, предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись главе государства.

Ранее сообщалось, что пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.