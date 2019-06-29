«Результат есть»: Путин подвёл итоги саммита G20 в Осаке

В Осаке завершился двухдневный саммит G20. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что, вопреки скепсису, форум подтвердил свою востребованность. Он подчеркнул, что все лидеры пришли к согласию о необходимости реформировать ВТО и бороться с терроризмом в интернете. Российский президент также назвал деловыми и прагматичными переговоры с Дональдом Трампом, отметив готовность к работе над улучшением отношений. С Ангелой Меркель президент РФ обсудил урегулирование ситуации на Украине и в Сирии, с Реджепом Тайипом Эрдоганом — торгово-экономическое сотрудничество, а с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом договорился о единой позиции по будущему сделки ОПЕК+.

29 июня в Осаке прошёл второй, заключительный день саммита G20, на котором присутствовали лидеры крупнейших экономик мира. По итогам мероприятий форума и двусторонних встреч состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Формат «группы двадцати» подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, который выражался перед саммитом.

«Результат есть», — подчеркнул Путин.

Он выделил четыре основные темы, которые обсуждались на форуме. Во-первых, это мировая торговая система и необходимость реформы ВТО, которую подтвердили все участники. Во-вторых, это экологические проблемы. Здесь глава РФ отметил некий сдвиг позиции США, которые выразили «готовность работать над экологической повесткой». Ещё двумя важными вопросами повестки дня стали противодействие терроризму в интернете, важность которого признали все лидеры G20, а также цифровизация и работа в сфере искусственного интеллекта.

Российский лидер ответил на вопросы журналистов о результатах основных встреч, проведённых в течение двух дней в Осаке. Так, он отметил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в деловом формате.

«Хорошая встреча, очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — подчеркнул он.

Путин в очередной раз напомнил о том, что со стороны американского бизнеса существует огромный интерес к России, поэтому отношения с США, безусловно, нужно развивать. Но при этом Москва не намерена просить Вашингтон об отмене санкций, это решение должны принять в Белом доме самостоятельно, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке

Reuters

© Mikhail Klimentyev / Kremlin

«Понятия не имею, но мы точно не будем ни о чём просить», — заявил Путин в ответ на вопрос, не планируют ли США вводить новые санкции.

«Здравый смысл должен восторжествовать»

Комментируя встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Владимир Путин отметил, что его оппонент была довольно жёсткой в выражении своего мнения. В частности, Мэй подняла тему расследования дела Скрипалей, которое ранее глава российского государства обсуждал в интервью с журналистом Financial Times.

«Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю, они возникли в связи с тем, что ваши коллеги (журналисты. — RT) из FT сами подняли снова этот вопрос, и я вынужден был на него отвечать. Это спровоцировало и возврат к данной теме. Действительно, премьер-министр настроена так, очень жёстко по этому вопросу, и мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по проблеме. Но всё-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», — подчеркнул Путин.

Он также выразил уверенность, что необходимо восстанавливать полноформатные отношения с Соединённым Королевством, особенно при огромном интересе британского бизнеса к РФ. По словам Путина, «задача политиков — как минимум не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше — поддержать эти позитивные тенденции». Президент напомнил, что за последнее время ни одна британская фирма не ушла с российского рынка.

Подводя итог, российский лидер оценил переговоры с Мэй как «малый шаг в позитивном направлении», даже несмотря на то, что она скоро покидает свой пост.

Журналист BBC попросила прокомментировать предыдущие высказывания Мэй об «агрессивном поведении» России на международной арене. В ответ Путин подчеркнул, что Россия никогда подобным образом себя не вела и не намеревается этого делать.

«У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое — для того чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было», — отметил он.

При этом Москва, по словам Путина, всегда будет относиться к зарубежным партнёрам так, как они относятся к ней.

«Действия России в отношении наших зарубежных партнёров всегда будут зеркальными — как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», — заключил он.

Продолжение нормандского и стамбульского форматов

Владимир Путин также рассказал, что стало основной темой на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, обсуждалось продолжение работы в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем, говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня, и о продолжении работы в нормандском формате», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Осаке

© Илья Питалев

При этом о деталях будущих встреч и их конкретных датах должны договориться внешнеполитические ведомства стран-участниц.

Ранее пресс-служба кабмина ФРГ опубликовала в микроблоге Twitter заявление Меркель. Она отметила, что Германия также намерена в течение этого года продолжать работу в стамбульском формате по урегулированию ситуации в Сирии. Для этого необходимо организовать встречу глав Турции, России, Франции и Германии.

СМИ, освещая встречу Путина и Меркель 29 июня, сообщали, что глава Германии пришла на переговоры и выглядела довольно бодро, несмотря на недомогание.

Плотное сотрудничество с Турцией

Журналист RT Саргон Хадая спросил российского президента, обсуждал ли он на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Идлибе.

«Мы работаем с ними (турецкими коллегами. — RT) в ежедневном режиме, гораздо более плотном, чем с американцами. Мы знаем обо всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать. Мы обсуждали и эту проблему. О деталях вряд ли стоит говорить на пресс-конференции. Ситуация под контролем», — ответил Путин.

Ранее по итогам самих переговоров, прошедших 29 июня на полях саммита, президент России отметил значительный рост товарооборота с Турцией, а также рекордные показатели в сфере туризма. По его словам, в прошлом году доход турецкой экономики от приезда российских туристов (которых было около 6 млн) составил $5 млрд.

Эрдоган, со своей стороны, подчеркнул, что поездки россиян в Турцию стали дополнительным стимулом для туристической индустрии. Но приоритетное значение в двусторонних отношениям имеет договорённость о совместном производстве ракет, добавил он. Кроме того, турецкий лидер ещё раз подтвердил, что вопрос о поставках российских ЗРК С-400 решён окончательно и не подлежит пересмотру.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества, в первую очередь имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сказал президент Турции.

При этом лидер США Дональд Трамп назвал закупки Турцией российских ЗРК «безусловно, проблемой». Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что рассматривают все варианты санкций в отношении Анкары из-за договорённостей с Москвой о поставках С-400.

Договорённости ОПЕК+

На полях саммита G20 Россия и Саудовская Аравия договорились о единой позиции по будущему сделки ОПЕК+. Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос о прошедших в субботу переговорах с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Мы обсуждали возможность продления наших договорённостей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Хочу вас проинформировать — это, наверное, для рынка имеет значение определённое — мы договорились. Мы продлим наши договорённости, во всяком случае мы будем поддерживать продление договорённостей — как Россия, так и Саудовская Аравия», — подчеркнул российский президент.

Что касается сроков продления, то этот момент пока не определён. Путин предположил, что они могут составить до девяти месяцев.