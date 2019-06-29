Путин отметил рост товарооборота между Россией и Турцией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита G20 в Осаке с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил рост товарооборота между Москвой и Анкарой.

«В начале сразу хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объём инвестиций по $10 млрд, и сейчас, думаю, это надо ускорить», — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, российский лидер обратил внимание и на рост туристических обменов России и Турции.

«В прошлом году это было 6 млн туристов из России в Турцию, это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил $5 млрд», — сказал Путин.

Ранее Эрдоган в ходе встречи с российским лидером сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400