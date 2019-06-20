Финансовый импульс: курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года. Одновременно индекс Мосбиржи установил исторический максимум и превысил отметку 2780 пунктов. Такую ситуацию на финансовом рынке эксперты объясняют действиями ФРС США. Американский центробанк намекнул на скорое снижение процентных ставок. Решения регулятора, как ожидается, приведут к глобальному ослаблению доллара и повысят интерес инвесторов к валютам и ценным бумагам развивающихся стран. Как при этом может измениться динамика рубля — в материале RT.

В четверг, 20 июня, российская валюта рекордно укрепилась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара опустился на 0,8% и впервые с августа 2018 года достиг отметки 63,2 рубля. Курс евро при этом также незначительно снизился — на 0,15%, до 71,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 21 июня составил 63,39 рубля за доллар и 71,54 рубля за евро.

Одновременно с удорожанием рубля уверенный рост котировок можно наблюдать и на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи прибавил порядка 0,8% и впервые в истории превысил отметку 2780 пунктов.

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Опрошенные RT эксперты связали позитив на российском финансовом рынке с заявлениями ФРС США. 19 июня топ-менеджеры американского центробанка по итогам заседания сохранили процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых, но при этом намекнули на её снижение в ближайшее время. Риторика регулятора оживила настроения инвесторов на всех развивающихся рынках.

Из официального пресс-релиза ФРС следует, что прогнозируется рост экономической активности в США, но в то же время отмечается усиление неопределённостей. Таким образом, как ожидается, Федрезерв намерен внимательно отслеживать ситуацию и готов принять стимулирующие меры для поддержки экономики.

На этом фоне, согласно данным Чикагской товарной биржи CME Group, инвесторы с вероятностью 68,8% ожидают снижения ставки в июле до 2—2,25% годовых. При этом 31,2% игроков прогнозируют ещё большее уменьшение — до 1,75—2% годовых. Как отмечают эксперты, в сохранение ставки на следующем заседании ФРС не верит никто.

В последний раз американский центробанк снижал процентную ставку ещё в декабре 2008 года. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти. Вместе с тем, по словам аналитиков, действия ФРС традиционно вызывают глобальное ослабление доллара.

«Снижение ставки ФРС ведёт к тому, что доходности по облигациям и банковским депозитам в Соединённых Штатах будут уменьшаться. В результате инвесторы в поисках более доходных инструментов будут инвестировать в другие рынки, в первую очередь развивающихся стран. Для этого игрокам необходимо будет продать доллары и купить валюту этих стран. Это, в свою очередь, и вызывает ослабление нацвалюты США», — пояснил в интервью RT портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

Более того, как пояснил RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, сегодня поддержку российской валюте оказывает продолжение налогового периода (компании покупают рекордные объёмы рублей для уплаты налогов), а также восстановление цен на нефть. 20 июня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent выросла сразу на 2,7% — до $63,5 за баррель.

Эксперт также считает, что рынки позитивно оценили заявления Дональда Трампа о желании США наладить отношения с Россией и Китаем. В частности, глава Белого дома в эфире телеканала Fox News подтвердил намерение провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 28—29 июня.

В ближайшие месяцы Антон Покатович прогнозирует курсовой диапазон 62,9—65 рублей.

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Опрошенные RT аналитики не исключают продолжения укрепления российской валюты на краткосрочную перспективу. Так, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко,до конца июня и в начале июля курс доллара будет оставаться в диапазоне 63—64,5 рубля, но при этом кратковременно может опуститься ниже отметки 63 рубля.

«Рубль — самая крепкая и самая популярная валюта развивающихся стран с начала года. Доходность операций кэрри-трейд превышает 11%, и на фоне ослабления доллара она вырастет ещё больше. Инвесторы не будут продавать рублёвые ценные бумаги до тех пор, пока курс доллара остаётся ниже 66,5 рублей», — пояснил Георгий Ващенко.

Финансовая стратегия кэрри-трейд подразумевает приобретение валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту стран с высокими процентными ставками.

Георгий Ващенко полагает, что до конца августа курс доллара будет оставаться вблизи уровня 63—66,5 рубля.