«Контроль над рынком»: как саммит ОПЕК может повлиять на стоимость нефти

1—2 июля в Вене состоится ключевое для мирового энергорынка событие — заседание стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию. Инвесторов прежде всего интересует продление договора о сокращении добычи нефти, которое может привести к росту цен на сырьё. Однако, по оценке экспертов, итоговое решение определят не разговоры об энергетике, а геополитические факторы, не связанные с нефтяным альянсом.

Участники венского саммита намерены обсудить итоги сделки по сокращению добычи нефти за последние полгода, а также определить дальнейшие перспективы соглашения ОПЕК+. Но уже сейчас в экспертном сообществе прогнозируется, что министры энергетики стран-нефтеэкспортёров всё же договорятся о продлении соглашения до конца 2019 года.

По оценке аналитиков, за время своего существования ОПЕК+ стал надёжным инструментом для поддержания стабильности нефтяных цен и ситуации на мировом рынке, поэтому государствам невыгодно отказываться от сделки.

«Главная цель ОПЕК+ заключается в достижении баланса нефтяного рынка и снижении колебания цен на нефть. На данный же момент мы видим, что на рынок существенно воздействуют геополитические факторы, характер которых не поддаётся прогнозированию. В этой связи инструмент пакта ОПЕК+ позволяет основным экспортёрам энергоносителей сохранять контроль над рынком», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

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Соглашение ОПЕК+ было заключено ещё в конце 2016 года. На первом этапе сделки участники договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки для выравнивания спроса и предложения на мировом энергорынке. В результате за полтора года цены на нефть выросли почти на 45% — с $55 до $80 за баррель. Таким образом, в июне 2018-го рыночный баланс был достигнут, и для его удержания государства решили вновь нарастить производство углеводородов на 1 млн баррелей.

Но осенью 2018 года нефтяные цены вновь начали заметно снижаться, а в декабре опустились до $52—53 за баррель. На этом фоне страны — участники соглашения с 1 января вновь договорились снизить производство энергосырья — на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018-го.

Как следует из материалов ОПЕК, за первые пять месяцев 2019 года добыча углеводородов в странах картеля снизилась почти на 1,7 млн баррелей в сутки — до 29,8 млн баррелей.

Действия стран ОПЕК+ вновь спровоцировали укрепление цен на нефть. С начала 2019 года баррель сырья эталонной марки Brent подорожал более чем на 22% и на сегодняшний день стоит порядка $65,5.

Впрочем, дальнейшему росту цен препятствуют события, которые не зависят от действий ОПЕК+. Речь идёт о рекордном увеличении добычи нефти в США — страна не входит в ОПЕК и не участвует в соглашении о заморозке добычи. Особую роль играет и торговая война Вашингтона с Пекином, которая рискует подорвать мировой спрос на энергосырьё.

«Любые шаги Вашингтона и Пекина навстречу друг другу будут позитивно восприняты рынками, так как даже временная заморозка торговой конфронтации между двумя крупнейшими экономиками мира поможет сохранить стабильный спрос на нефть», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Как ожидается, в своих решениях относительно продления сделки и изменения объёмов добычи участники встречи ОПЕК+ будут ориентироваться на ситуацию вокруг Ирана. После полного вступления в силу санкций США в мае экспорт сырья из Исламской Республики сократился более чем в два раза — с 1 млн баррелей в сутки до 414 тыс. баррелей. Об этом говорится в отчёте информационного портала TankerTrackers. Более того, возросшая угроза вооружённого конфликта между Вашингтоном и Тегераном может подорвать перевозки нефти во всём Персидском заливе.

Цена сделки

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что большинство стран поддерживают продление сделки до конца 2019 года. Между тем, мнение российской стороны на этот счёт по-прежнему остаётся неопределённым. По словам главы Минэнерго Александра Новака, Россия свою окончательную позицию озвучит к 1 июля, передаёт ТАСС.

«Для России сделка ОПЕК+ имеет двоякое значение: рост цен на нефть из-за сокращения предложения приносит дополнительные доходы в бюджет, но при этом ограничивает развитие ряда новых проектов российских нефтяных компаний», — сообщила в беседе с RT эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Как полагают аналитики, российские компании в конечном итоге придут к консенсусу, поэтому сделка будет продлена до конца года. В этом случае, по словам Сергея Дроздова, нефтяные цены могут вырасти до $69—71 за баррель, но до конца лета продолжат колебаться в диапазоне $60—75. Вместе с тем, по прогнозу Антона Покатовича, к осени котировки могут дополнительно вырасти.

«Если этим летом и во втором полугодии мировая экономика не встретится с негативным шоком со стороны торгового конфликта США и Китая, то во II-III кварталах мы ожидаем формирования дефицита на нефтяном рынке более 1 млн баррелей в сутки. При таких условиях мы полагаем, что цены могут осуществить попытку временного роста к отметкам $75—77, а к концу года вернуться к уровню $70—73», — заключил Покатович.