Летний разгон: цены на нефть превысили $66 за баррель

26 июня цены на нефть впервые с конца мая превысили $66 за баррель. Эксперты связывают удорожание с рекордным за полгода падением запасов энергосырья в США. Но главной причиной роста котировок называют обострение отношений Соединённых Штатов с Ираном, которое угрожает перевозкам углеводородов во всём Персидском заливе. Ожидается, что на глобальный энергорынок также будут давить саммит ОПЕК+ и торговые переговоры Вашингтона с Пекином. Что может произойти с ценами на нефть до конца лета — в материале RT.

Цена на нефть марки Brent подорожала более чем на 1,5% и перевалила за $66. В последний раз такое значение наблюдалось ещё 30 мая. Одной из причин заметного удорожания эксперты считают рекордное снижение запасов сырья в США. Согласно отчёту Американского института нефти (API), за неделю объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах сократился сразу на 7,5 млн баррелей. Падение стало максимальным с декабря 2018 года.

«Резкое снижение запасов связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы США увеличили выпуск переработанной нефти, поскольку добыча сейчас находится на исторических максимумах», — пояснил RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

По оценке американского Управления энергетической информации (EIA), в настоящий момент США производят порядка 12,2 млн баррелей нефти в сутки. На этом фоне страна сокращает поставки углеводородов из-за рубежа. Одновременно в Штатах растёт спрос на энергосырьё перед новой волной удорожания, поэтому запасы значительно сокращаются. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, ключевым фактором роста нефтяных котировок в последние дни стало обострение отношений США с Ираном. Риски военного конфликта между двумя государствами могут обернуться перебоями в поставках сырья во всём Персидском заливе и вызывают опасения у мировых инвесторов.

«Эскалация противостояния США с Ираном угрожает транспортировкам нефти через Персидский залив, который, в свою очередь, является стратегически важным местом для поставок энергосырья с Востока на Запад», — пояснил Деев.

В середине июня власти Соединённых Штатов обвинили Исламскую республику в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе, после чего Пентагон «в оборонительных целях» одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток. 20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник. Согласно заявлению Тегерана, летательный аппарат нарушил границу страны. В то же время, по версии Белого дома, инцидент произошёл в международном воздушном пространстве.

В качестве ответных действий Дональд Трамп одобрил военный удар по Ирану, но позже отменил своё решение и объявил о введении санкций против первых лиц республики. Кроме того, 25 июня в своём Twitter глава Белого дома пригрозил Ирану уничтожением в случае очередной атаки Тегерана на «что-либо американское». По словам аналитиков, слова Трампа усилили панические настроения на мировом энергорынке.

Согласно оценке Вадима Меркулова, в ближайшее время дополнительную поддержку нефтяным котировкам может оказать возможное потепление в торговых отношениях Соединённых Штатов с Китаем. По информации «Синьхуа», вечером 25 июня вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили продвижение двусторонних консультаций. При этом в интервью телеканалу CNBC глава американского Минфина заявил о готовности торгового соглашения на 90%. На этом фоне внимание инвесторов будет приковано к переговорам Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20 28 и 29 июня.

Как отмечает Вадим Меркулов, если Соединённым Штатам не удастся заключить торговую сделку с азиатской республикой, усиление тарифной войны спровоцирует падение глобального спроса на нефть. В результате стоимость углеводородов рискует опуститься ниже $50 за баррель. Впрочем, по оценке эксперта, вероятность такого развития событий составляет порядка 10%.

Как ожидается, определяющим событием для мировой энергетической отрасли станет саммит стран — нефтеэкспортёров 1 и 2 июля. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего продления сделки ОПЕК+ и объёмы необходимого сокращения добычи. Примечательно, что в своих действиях участники встречи также будут ориентироваться на итоги саммита G20.

В целом, по прогнозу Вадима Меркулова, в случае усиления конфликта США с Ираном и потепления отношений Вашингтона с Пекином стоимость барреля нефти может подняться выше отметки $70 за баррель, а до конца лета будет оставаться в диапазоне $60—70. В то же время, как полагает Артём Деев, котировки могут и могут вырасти и до $80 за баррель.