Холодный фронт: как рынок отреагировал на сообщения о продлении заморозки добычи нефти на девять месяцев

Государства — участники ОПЕК договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев, сообщают СМИ. За это время организация стран — экспортёров нефти ожидает балансировку рынка, что может привести к росту цен на углеводороды. Впрочем, для наблюдателей решение нефтекартеля не стало неожиданным: ещё на саммите G20 президент России Владимир Путин после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сообщил о единой позиции по части продления заморозки. Инвесторы отреагировали позитивно: к вечеру понедельника цена на нефть подскочила почти на 1,5% — до $65,6 за баррель.

В Организации стран — экспортёров нефти договорились продлить соглашение по сокращению добычи на девять месяцев, сообщают источники Reuters.

Пролонгацию сделки поддержал и мониторинговый комитет ОПЕК+. Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак.

«Все страны поддержали: те, кто участвовал, представители мониторингового комитета, а также другие министры. Все поддержали общее предложение о продлении на девять месяцев сделки в тех параметрах, которые были определены в декабре прошлого года. JMMC (мониторинговый комитет ОПЕК+. — RT) рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации», — приводит РИА Новости заявление Новака.

Российский министр уточнил, что квоты на сокращение нефтедобычи будут действовать в том же объёме, что и в первом полугодии 2019 года. Речь идёт о заморозке добычи на уровне 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом Александр Новак подчеркнул, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не рассматривал продление соглашения более чем на девять месяцев.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо отметил, что продление соглашения до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти. В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех спрогнозировал восстановление рынка уже к декабрю этого года.

«Я думаю, что девять месяцев дают нам больше пространства и гибкости для балансировки рынка. Я думаю, что мы сможем стабилизировать рынок уже к декабрю. Но, учитывая, что зимой спрос падает, более мудрым будет сокращать до марта включительно», — цитирует ТАСС саудовского министра.

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Накануне эксперты высоко оценивали вероятность продления сделки. Поводом для уверенности аналитиков послужили, в частности, заявления президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке.

Так, 28 июня Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие игроки нефтяного рынка — договорились о единой позиции относительно пакта ОПЕК+ и выступили за продолжение действия договора. Об этом российский лидер сообщил после переговоров с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как ранее отметил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время своего существования соглашение ОПЕК+ увеличило доходы российского бюджета более чем на 7 трлн рублей. По его словам, продление договора поддержит стабильность нефтяного рынка и будет способствовать росту мировой и российской экономики, передаёт ТАСС.

«Это решение позитивно скажется на ценах на нефть, так как позволит стабилизировать спрос и предложение. То, что сделку в итоге решили продлить на девять месяцев, а не на шесть, как изначально предполагалось, является чётким сигналом, что участники соглашения готовы реагировать на любую нестабильность рынка и падение цены. Я думаю, что инвесторы однозначно воспримут это как готовность снизить добычу ещё сильнее при необходимости, и какое-то время это будет поддерживать цены на мировом рынке по крайней мере выше $60 за баррель Brent», — прокомментировал RT продление соглашения о сокращении добычи нефти начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По прогнозу эксперта, до конца лета цена на нефть будет торговаться в широком диапазоне — от $60 до $70 за баррель. Но при этом Авакян допустил краткосрочный взлёт котировок свыше $75.

В дальнейшем на сырьевые котировки могут оказать влияние внешние события, в частности торговая ситуация между США и Китаем. Об этом в разговоре с RT сообщил главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

По оценке эксперта, в случае завершения тарифной войны потребление нефти увеличится и цены могут взлететь на десятки процентов. Однако сейчас вероятность такого развития событий остаётся низкой, поэтому Александров ожидает до конца лета диапазон цен в коридоре $63—66 за баррель.

Соглашение ОПЕК+ было заключено ещё в конце 2016 года. На первом этапе сделки участники договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки для выравнивания спроса и предложения на мировом энергорынке. В результате за полтора года цены на нефть выросли почти на 45% — с $55 до $80 за баррель.

На момент публикации стоимость барреля нефти (после новостей о продлении соглашения) достигла отметки $65,6, что на 1,3% больше значения закрытия торгов в пятницу, 28 июня. Этот показатель — максимальный с 30 мая 2019 года.