Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в официальном письме председателю Европейского совета Дональду Туску призвал исключить из соглашения о брексите условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС.
Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите
  • Reuters
  • © Clodagh Kilcoyne/File

Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

«Бэкстоп не может стать частью соглашения о выходе Британии из ЕС. Это факт, который мы должны признать. Я думаю, что нашей задачей является стремление найти другие решения, и я верю, что достижение соглашения возможно», — говорится в заявлении Джонсона. 

Он подчеркнул, что британское правительство не станет устанавливать жёсткую границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией и вводить дополнительные проверки и контроль.

Ранее Джонсон заявил о необходимости добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами ЕС после брексита.

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