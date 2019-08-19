Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите
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Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.
«Бэкстоп не может стать частью соглашения о выходе Британии из ЕС. Это факт, который мы должны признать. Я думаю, что нашей задачей является стремление найти другие решения, и я верю, что достижение соглашения возможно», — говорится в заявлении Джонсона.
Он подчеркнул, что британское правительство не станет устанавливать жёсткую границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией и вводить дополнительные проверки и контроль.
Ранее Джонсон заявил о необходимости добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами ЕС после брексита.