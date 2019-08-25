Трамп назвал Джонсона «правильным человеком» для брексита

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является «правильным человеком» для осуществления выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом американский лидер сказал в ходе саммита G7 во Франции, передаёт Associated Press.

Трамп ответил на вопрос, какой бы совет он дал Великобритании по брекситу.

«Ему (Джонсону. — RT) не нужен совет. Он является правильным человеком для этой работы», — сказал американский лидер.

В ходе переговоров на саммите G7 Трамп и Джонсон обсудили пути сотрудничества в рамках заключения торгового соглашения между Лондоном и Вашингтоном после брексита.

Они договорились создать рабочую группу по вопросам торговли.

Ранее Джонсон заявил о намерении убедить президента США прекратить торговые войны.