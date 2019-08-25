Трамп назвал Джонсона «правильным человеком» для брексита
- Reuters
Об этом американский лидер сказал в ходе саммита G7 во Франции, передаёт Associated Press.
Трамп ответил на вопрос, какой бы совет он дал Великобритании по брекситу.
«Ему (Джонсону. — RT) не нужен совет. Он является правильным человеком для этой работы», — сказал американский лидер.
В ходе переговоров на саммите G7 Трамп и Джонсон обсудили пути сотрудничества в рамках заключения торгового соглашения между Лондоном и Вашингтоном после брексита.
Они договорились создать рабочую группу по вопросам торговли.
Ранее Джонсон заявил о намерении убедить президента США прекратить торговые войны.