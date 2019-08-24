Джонсон намерен убедить Трампа прекратить торговые войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении убедить президента США Дональда Трампа прекратить торговые войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам британского премьера, состояние мировой торговли будет одной из приоритетных тем на саммите G7.

«Да, буду (обсуждать это с Трампом. — RT)», — сказал Джонсон, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с этим он добавил, что боится того, что Британия будет втянута в торговые войны.

«Я очень обеспокоен. Британия рискует быть втянутой в это. Я хочу видеть снижение напряжённости», — указал политик.

Ранее Трамп заявил о предстоящем повышении пошли на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.