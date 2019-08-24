Джонсон намерен убедить Трампа прекратить торговые войны

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении убедить президента США Дональда Трампа прекратить торговые войны.
Джонсон намерен убедить Трампа прекратить торговые войны
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам британского премьера, состояние мировой торговли будет одной из приоритетных тем на саммите G7.

«Да, буду (обсуждать это с Трампом. — RT)», — сказал Джонсон, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с этим он добавил, что боится того, что Британия будет втянута в торговые войны.

«Я очень обеспокоен. Британия рискует быть втянутой в это. Я хочу видеть снижение напряжённости», — указал политик.

Ранее Трамп заявил о предстоящем повышении пошли на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.

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