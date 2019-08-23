Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд

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Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
  • РИА Новости

«Комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объёмом $75 млрд на 10% и 5%», — указывается в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Новые пошлины вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Ранее в Китае предупредили США о разработке контрмер в ответ на новые пошлины Вашингтона.

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении с 1 сентября пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.

Позднее США отложили введение пошлин до 15 декабря.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.

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