США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря, сообщили в американском Торговом представительстве.

«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.

Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Этот шаг был предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР.

13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.

Руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.