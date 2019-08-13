США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря
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«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.
Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Этот шаг был предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР.
13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.
Руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.