Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
- Reuters
Как отметили в ведомстве, переговоры провели вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также американский министр финансов Стивен Мнучин.
«Китайская сторона сделала представление США в связи с повышением пошлин в отношении китайских товаров с 1 сентября. Стороны договорились ещё раз провести разговор по телефону в течение двух будущих недель», — заявили в министерстве.
Ранее руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.