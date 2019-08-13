Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле

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Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
  • Reuters

Как отметили в ведомстве, переговоры провели вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также американский министр финансов Стивен Мнучин.

«Китайская сторона сделала представление США в связи с повышением пошлин в отношении китайских товаров с 1 сентября. Стороны договорились ещё раз провести разговор по телефону в течение двух будущих недель», — заявили в министерстве.

Ранее руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.

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