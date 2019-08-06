Эксперт оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая

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Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.
Эксперт оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая
  • Reuters

«Пекин рассматривает эту ситуацию как критическую, как «военное положение» в экономике. И вынужден принимать ответные меры, в том числе изменением своего валютного курса — девальвацией юаня. На это его вынудили пойти, потому что Вашингтон постоянно поднимал ставки, изменял условия и требования к Китаю», — заявил эксперт.

По его словам, Пекин начинает отвечать достаточно жёсткими экономическими мерами — и это только начало.

Как считает Маслов, это наверняка приведёт к заметному замедлению мировой торговли в следующем году и снижению мирового ВВП на 0,5—1%.

Ранее политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение КНР временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.

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