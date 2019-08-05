Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.

«Комитет по тарифам Госсовета не исключает поднятие ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции, приобретённой после 3 августа. Китайские предприятия уже приостановили закупки сельхозпродукции из США», — говорится в сообщении Министерства коммерции Китая.

Ранее в КНР заявили о планах ввести контрмеры в ответ на введение США пошлин, которые анонсировал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, с 1 сентября США введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.