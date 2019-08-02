В Китае заявили о планах ввести контрмеры при введении пошлин США

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В Китае заявили о планах ввести контрмеры в ответ на введение США пошлин, которое анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Об этом информирует The Associated Press.
В Китае заявили о планах ввести контрмеры при введении пошлин США
  • Reuters

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что если произойдёт введение тарифов США, то «Китаю придётся принять необходимые контрмеры для решительной защиты своих основных интересов».

«Мы не хотим бороться, но мы не боимся это делать», — заявила она.

Представитель МИД Китая также призвала Вашингтон «отказаться от своих иллюзий, исправить ошибки и вернуться к консультациям, основанным на равенстве и взаимном уважении».

Ранее Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.

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