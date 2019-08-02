В МИД Китая оценили планы США по введению новых пошлин на товары из КНР
«Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.