В МИД Китая оценили планы США по введению новых пошлин на товары из КНР

Короткая ссылка
Введение новых пошлин не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий Китая и Соединённых штатов. Такое мнение выразил глава МИД КНР Ван И, комментируя последнее решение американской стороны.

«Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить