В МИД Китая оценили планы США по введению новых пошлин на товары из КНР

Введение новых пошлин не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий Китая и Соединённых штатов. Такое мнение выразил глава МИД КНР Ван И, комментируя последнее решение американской стороны.

«Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.