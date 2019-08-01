Трамп: США введут пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд
- Reuters
Трамп сообщил, что представители США «только что вернулись из Китая, где провели конструктивные переговоры, связанные с будущей торговой сделкой».
«Мы думали, что заключили сделку с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания», — отметил лидер США.
По его словам, «совсем недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого».
При этом он заявил, что «торговые переговоры продолжаются, и в ходе переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшийся импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд».
Ранее Трамп заявил, что оптимистично настроен на дальнейшие переговоры с Китаем по торговому соглашению.
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