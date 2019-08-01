Трамп: США введут пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд

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Американский лидер Дональд Трамп написал в своём Twitter, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
Трамп: США введут пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд
  • Reuters

Трамп сообщил, что представители США «только что вернулись из Китая, где провели конструктивные переговоры, связанные с будущей торговой сделкой».

«Мы думали, что заключили сделку с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания», — отметил лидер США.

По его словам, «совсем недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого».

При этом он заявил, что «торговые переговоры продолжаются, и в ходе переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшийся импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд».

Ранее Трамп заявил, что оптимистично настроен на дальнейшие переговоры с Китаем по торговому соглашению.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.

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