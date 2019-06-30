Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter американского лидера.

«Качество сделки для меня намного важнее, чем скорость ее заключения. Я никуда не тороплюсь, но, по-моему, перспективы выглядят отлично», — отметил Трамп.

Ранее Трамп по итогам саммита G20 в Осаке подтвердил, что Вашингтон решил пока не вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров и готов продолжить торговые переговоры.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.

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