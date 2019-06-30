Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter американского лидера.

«Качество сделки для меня намного важнее, чем скорость ее заключения. Я никуда не тороплюсь, но, по-моему, перспективы выглядят отлично», — отметил Трамп.

....again with China as our relationship with them continues to be a very good one. The quality of the transaction is far more important to me than speed. I am in no hurry, but things look very good! There will be no reduction in the Tariffs currently being charged to China. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juin 2019

Ранее Трамп по итогам саммита G20 в Осаке подтвердил, что Вашингтон решил пока не вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров и готов продолжить торговые переговоры.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.