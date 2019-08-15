В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США

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Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Решение американской стороны является серьёзным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры», — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд. Позднее Соединённые Штаты приняли решение отложить введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

Руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.

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