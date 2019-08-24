Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары из США стоимостью $75 млрд. Начиная с 1 октября товары и продукты из КНР объёмом $250 млрд, которые сейчас облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30%», — написал Трамп в Twitter.

«Более того, оставшиеся товары и продукты из Китая общей стоимостью $300 млрд, которые должны были облагаться налогом в 10% с 1 сентября, теперь будут облагаться налогом в 15%», — добавил лидер Соединённых Штатов.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Действия Трампа стали ответом на решение КНР ввести дополнительные пошлины в размере 10 и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.