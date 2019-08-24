Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая

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Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары из США стоимостью $75 млрд. Начиная с 1 октября товары и продукты из КНР объёмом $250 млрд, которые сейчас облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30%», — написал Трамп в Twitter.

«Более того, оставшиеся товары и продукты из Китая общей стоимостью $300 млрд, которые должны были облагаться налогом в 10% с 1 сентября, теперь будут облагаться налогом в 15%», — добавил лидер Соединённых Штатов.

Действия Трампа стали ответом на решение КНР ввести дополнительные пошлины в размере 10 и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.

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