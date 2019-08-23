Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку
- Reuters
По его словам, Соединённые Штаты «глупым образом» потеряли «триллионы долларов» из-за КНР на долгие годы.
«Нашим отличным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю», — написал Трамп в Twitter, призвав перенести всё производство в США.
Глава Белого дома пообещал ответить на пошлины КНР в пятницу, 23 августа.
Ранее Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год.
1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд. Позднее США отложили введение мер до 15 декабря.