Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку. Он также анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая.
Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку
  • Reuters

По его словам, Соединённые Штаты «глупым образом» потеряли «триллионы долларов» из-за КНР на долгие годы.

«Нашим отличным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю», — написал Трамп в Twitter, призвав перенести всё производство в США.

Глава Белого дома пообещал ответить на пошлины КНР в пятницу, 23 августа.

Ранее Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год.

1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд. Позднее США отложили введение мер до 15 декабря.

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