Тупик Джонсона: британский парламент отказал премьеру в проведении досрочных выборов

Британские депутаты повторно отвергли инициативу проведения досрочных парламентских выборов в октябре. Наряду с этим они обязали премьер-министра Бориса Джонсона опубликовать кризисный план на случай жёсткого выхода Великобритании из состава Европейского союза. Кроме того, главу правительства обязали запросить ЕС об отсрочке, если сделка так и не будет достигнута. При этом сам Джонсон обвинил парламентариев в неспособности сделать конструктивный выбор в вопросе брексита. Как отмечают эксперты, в Лондоне сохраняется атмосфера неопределённости, которая возникла ещё при Терезе Мэй.

Палата общин Великобритании вновь не поддержала предложение премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября. Для одобрения инициативы главе правительства необходимо было не менее 434 из 650 голосов членов палаты общин, однако ему удалось набрать лишь 293. При этом против выступили 46 парламентариев.

Как отметили в британских СМИ, это уже шестое проигранное премьером голосование в парламенте, причём во второй раз британские депутаты блокируют его предложение о проведении досрочных выборов. Таким образом, Джонсон потерпел больше поражений, чем Тони Блэр во время своего пребывания на этом посту (с 1997 по 2007 год).

По словам Джонсона, нижняя палата британского парламента демонстрирует свою неспособность сделать конструктивный выбор в решении проблемы брексита, но при этом никому не позволяет выбрать конкретный путь.

«Палата общин непоколебима в своих колебаниях и решительна в своей нерешительности. Она уверена лишь в том, что ни в чём не уверена, и взяла твёрдый курс, дрейфуя по течению», — сказал премьер-министр.

«Оппозиция уклоняется от своей обязанности отвечать перед теми, благодаря кому мы находимся здесь, но они не могут прятаться вечно. Наступит момент, когда люди наконец получат возможность вынести свой вердикт, насколько добросовестно палата общин исполняла их волю. Я намерен сделать так, чтобы они увидели: именно наше правительство было на их стороне», — добавил Джонсон.

Вместе с тем он заверил, что продолжит вести переговоры с Европейским союзом и добиваться заключения сделки по выходу Великобритании из организации.

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«Я отправлюсь на ключевой саммит Евросоюза 17 октября, и неважно, сколько способов связать мне руки придумает парламент, — я буду стремиться к тому, чтобы заключить соглашение, соответствующее национальным интересам», — пояснил премьер-министр.

При этом 9 сентября королева Елизавета II одобрила закон, обязывающий главу правительства запросить Брюссель об отсрочке выхода из состава ЕС до 31 января 2020 года, если к 19 октября не будут достигнуты договорённости о сделке. При этом за отказ от выполнения требований законодательного акта может грозить уголовная ответственность.

Тем не менее Джонсон уже заявил членам палаты общин, что не собирается просить у Евросоюза предоставления очередной отсрочки брексита.

Накануне был принят ещё один закон. Он обязывает правительство обнародовать кризисный план Yellowhammer на случай жёсткого сценария выхода из ЕС, а также переписку, посвящённую подготовке к прекращению работы парламента.

Между тем во вторник, 10 сентября, палата общин официально завершила парламентскую сессию и ушла в отпуск до 14 октября.

«Идёт процесс политической игры»

Как считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, никто из британских политиков, кроме Бориса Джонсона, не хочет брать на себя ответственность за брексит.

«Главная проблема депутатов, которые должны проголосовать за возможность выхода без сделки Великобритании и ЕС, в том, что жёсткий брексит в перспективе будет вести за собой резкие катаклизмы финансового и даже продуктового характера для Соединённого Королевства. В отличие от Терезы Мэй, Джонсон — жёсткий евроскептик, он и в 2016 году выступал за выход из единой Европы. Но, учитывая даже вчерашнее решение Елизаветы II, становится понятно, что одной энергии Джонсона для выхода из Евросоюза недостаточно», — заметил Бышок в беседе с RT.

По его словам, неуверенностью британских депутатов объясняется и их отказ от поддержки инициативы о проведении досрочных выборов. Они боятся потерять свои места в палате общин, заметил эксперт.

Акция протестующих, поддерживающих выход Великобритании из ЕС, возле здания парламента в Лондоне

© Peter Nicholls/Reuters

Сложилась действительно очень непростая ситуация, заметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. По её словам, отсутствие продвижение по вопросу брексита — серьёзная проблема, с которой ранее столкнулась Тереза Мэй.

«Сейчас такая же ситуация: опять нет единства. А поскольку палата общин, как и с Терезой Мэй, пошла на конфликт с идеями премьер-министра, то мы видим, что все инициативы Бориса Джонсона находят противодействие со стороны парламента и не набирают нужного количества голосов. Получается, что вот этот законодательный элемент, который должен способствовать решению проблемы, продолжает отказываться выполнять свою роль. Вместо этого идёт процесс политической игры», — пояснила Ерёмина в беседе с RT.

Она добавила, что Лондон находится между двух огней — жёсткий брексит страшен, но предлагаемая Евросоюзом сделка ещё хуже этого сценария.

«И вот они мечутся, пытаясь выбрать между этими бедами, и никак не могут решить, какое из двух зол наименьшее. Для этого нужно сесть и работать. Джонсон уже начал работу над этим, но необходимой поддержки у него, как и у Терезы Мэй, нет», — указала аналитик.