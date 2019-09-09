Законопроект об отсрочке брексита одобрила королева

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект, требующий от британского премьера Бориса Джонсона просить отсрочки брексита в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом.

Об этом сообщает Sky News.

Законопроект направлен против так называемого жёсткого сценария брексита. Он обязывает правительство Джонсона просить Евросоюз об отсрочке брексита на три месяца — до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не достигнут сделки к 19 октября.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева прокомментировала RT решение палаты лордов британского парламента одобрить законопроект о переносе брексита при отсутствии сделки с ЕС.