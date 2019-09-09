Законопроект об отсрочке брексита одобрила королева
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Законопроект направлен против так называемого жёсткого сценария брексита. Он обязывает правительство Джонсона просить Евросоюз об отсрочке брексита на три месяца — до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не достигнут сделки к 19 октября.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева прокомментировала RT решение палаты лордов британского парламента одобрить законопроект о переносе брексита при отсутствии сделки с ЕС.